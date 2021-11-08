علامات نقص المغنيسيوم في الجسم.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت خبيرة التغذية الروسية أولجا كوفينينكو عن طريقة لتحديد نقص المغنيسيوم في الجسم دون فحوصات طبية.



وقالت في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، إن هناك أعراض تكشف عن نقص المغنيسيوم منها "تقلصات العضلات، التشنجات اللاإرادية، الهزات، وتساقط الشعر، الأظافر الهشة، والصداع وآلام في القلب، التعب المزمن، والتهيج على الأشياء الصغيرة والقلق ونوبات الهلع،َ وصعوبة النوم".

وأضافت أن نقص المغنيسيوم يثير الأرق والتهيج والقلق وزيادة التعب والقابلية للتوتر.

وتابعت: "المغنيسيوم مسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة، هكذا فإن نقصه يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، خاصةً الأطعمة السكرية".