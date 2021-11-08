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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما أهمية فيتامين A مصادره الغذائية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فيتامين A يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يعد ضروريا للعديد من العمليات البيولوجية المهمة مثل الإبصار والمناعة والتطور الجنيني.
وأوضحت الجمعية أن معدل الاحتياج اليومي إلى فيتامين A يبلغ 700 ميكروجرام للمرأة و850 ميكروجراما للرجل.
وأشارت إلى أن المصادر الغذائية لفيتامين A تتمثل في الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين والفلفل الأحمر واللفت والسبانخ والخس، بالإضافة إلى البطيخ والشمام والمشمش والمانجو.
وحذرت الجمعية من تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين A دون وجود ضرورة طبية ودون استشارة الطبيب؛ نظرا لأن الإفراط في تناول الفيتامين قد يؤدي إلى الإصابة بتسمم فيتامين A، الذي يُلحق أضرارا بالكبد.