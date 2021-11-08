اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والإسرائيلي... هذا ما ناقشته... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر بيان للجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين: "اجتمعت أمس اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش المصري، ووقع الطرفان تعديلا على الاتفاق الذي ينظم وجود قوات الحرس (المصري) في منطقة رفح".

وأضاف: "ترأس وفد الجيش الإسرائيلي رئيس قسم العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس فرقة الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تل كالمان، ورئيس قسم العلاقات الخارجية العميد إفي دفرين".

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تم خلال اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل لاتفاقية تنظم وجود قوات الحرس في منطقة رفح لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري في تلك المنطقة".

وأضاف أن القيادة السياسية في إسرائيل سبق ووافقت على هذا التعديل.

يشار إلى أن معاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979 تحدد عدد القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عدد القوات وفق اتفاق بين البلدين.

وسبق أن وافقت إسرائيل منذ سنوات على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية المصرية ضد التنظيمات الإرهابية في شبه الجزيرة المصرية.

ولم يوضح بيان الجيش الإسرائيلي مكان انعقاد اللجنة، لكن قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، قالت إن الضباط الإسرائيليين توجهوا إلى الاجتماع على متن طائرة تابعة لسلاح الجو "شمشون" بملابس مدنية.

فيما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.