الكشف عن عدد زوار "إكسبو 2020 دبي" منذ انطلاقه الشهر الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت صحيفة "البيان" أن ما يقرب من 3 ملايين (تحديدا 2.942.388) زائر وصلوا إلى "إكسبو 2020" حتى السابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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فيما بلغ عدد الزوار الافتراضيين للمعرض عبر المنصات الرقمية 14.8 مليون زائر خلال الأسابيع الخمسة الأولى من عمره.

و"إكسبو دبي" هو أول معرض دولي ينظم في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ويستمر حتى نهاية مارس/ آذار 2022 بمشاركة 190 دولة.

والجمعة الماضية، كشفت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث إن المعرض يدعم نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بوتيرة هي الأسرع منذ يونيو/ حزيران 2019.

وأشار تقرير للمؤسسة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في البلد الخليجي من 53.3 نقطة في سبتمبر/ أيلول إلى 55.7 نقطة في أكتوبر الماضي.