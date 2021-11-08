شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدعم السريع بالسودان يؤكد الالتزام الصارم بالتحول الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد "قوات الدعم السريع" فى السودان، الالتزام الصارم بالتحول الديمقراطى وإجراء الانتخابات فى العام 2023.

وقال دقلو، في خطاب للشعب السوداني "لقد تابعتم القرارات الأخيرة التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة والتي جاءت لتصحيح مسار الثورة والحفاظ على أمن واستقرار السودان ووحدة شعبه وأرضه، بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته".

وشدد دقلو على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وتيسير سبل الحياة الكريمة والخدمات الأساسية للمواطنين، وتشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني.

وعبر عن الاحترام الكامل لحق الشباب في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي والعمل على حمايته وتأمينه، مجددًا الالتزام بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن السودان ومكتسبات الثورة وصولا لحكومة مدنية منتخبة.

وأوضح أن القوات النظامية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين، وأنها ستعمل جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب السوداني لتحقيق مطالب الثورة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.