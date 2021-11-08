شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إسرائيلية تعقد جلسة محاكمة للأسرى الـ6 بتهمة الفرار من سجن جلبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حوالي شهرين من الهروب من السجن، تعقد المحكمة الإسرائيلية في الناصر جلسة محاكمة للأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع في 6 سبتمبر وإلى جانبهم سيحاكم اثنان من سكان جنين ساعدوهم.

وحسب وكالة أنباء معا، تم تقديم لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، أنه في نهاية عام 2020 قرر الأسير محمود عارضة حفر نفق داخل زنزانتهم للفرار من السجن.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فأن لائحة الاتهام المقدمة ضد الأسرى الستة، تتضمن تُهمة الهروب من السجن، إلا أنها تخلو من تهمة الأرهاب.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين الستة زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، نجحوا بالهرب من سجن جلبوع الإسرائيلي، في شهر سبتمبر الماضي عبر نفق حفروه سرًا.