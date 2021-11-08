ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من الخردل يومياً؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لو كنت ترغب بخفض كولسترول الجسم وتحسين صحة القلب، يقترح عليك علماء تناول ملعقة صغيرة من حبوب الخردل الكاملة يومياً مع وجباتك.



وبحسب موقع "فت آند ويل"، إذا كنت شخصاً يحب تناول طعامه مع إضافات، سواء كنكهة إضافية للسلطات أو ربما بجانب تناول شريحة لحم مليئة بالبروتين، يقول العلم أن حبوب الخردل يمكن أن تكون إضافة مناسبة لوجباتك، وتحسين مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم بما يساعد في منع الأمراض الخطيرة كمرض السكري.

ولفتت دراسة جديدة تم تقديمها في الاتحاد الأوروبي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية (EFFoST) أن ملعقة صغيرة ممتلئة (10 جرام على وجه الدقة) من الحبوب الصغيرة التي يمكن تناولها يومياً يمكن أن تساعدك في تحقيق مستويات صحية من الجلوكوز والكوليسترول في الدم.

تم إجراء الدراسة بالاشتراك مع جامعة كارديف متروبوليتان التي جندت 51 شخصاً لتناول 10 جم من حبوب الخردل الكاملة يومياً والالتزام بذلك مدة 12 أسبوع، ليعمد المشاركون،طوال مدة الدراسة، لتناول الخردل على بسكويت صغير، وذلك قبل الخلود إلى النوم.

وجاءت النتائج بأن 86% من المشاركين في الدراسة قد انخفضت لديهم مستويات الجلوكوز أو الكوليسترول في الدم، وفي بعض الحالات كليهما.

من جهتها، قالت لولا بيغز، أخصائية تغذية مسجلة في مؤسسة "صحة الجميع"، أنه قد جزى استخدام بذور الخردل كغذاء وحتى كدواء لعدة قرون"، مضيفةً أن بذور وأوراق الخردل مرتبطة بفوائد صحية تتراوح بين تقليل الالتهاب والحماية من العدوى وخفض مستويات السكر في الدم (كما توضح الدراسة أعلاه).