باحثون: حقن البلازما بديل لجراحات الركبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

من المؤكد أن هنالك فوائد عديدة للنوم لوقتٍ كافٍ خلال الليل، بيد أن تجاوز ذلك، والنوم لوقت أطول، له نتائج غير محمودة على جسم الإنسان، كما توضح نتائج بحث جديد.



وفي السياق، أفادت ورقة بحثية لباحثين من كلية الطب بجامعة واشنطن، أن النوم لفترات طويلة، يرتبط بالتدهور المعرفي.

ووفقاً لموقع «ساينس أليرت»، أراد الفريق البحثي، معرفة مدة النوم المرتبطة بالضعف الإدراكي، ليمعنوا في 100 شخص من كبار السن، في منتصف وأواخر السبعينيات من العمر، بحيث تمت دراسة أوضاعهم، لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

خلال الدراسة، طُلب من المشاركين، إكمال مجموعة من الاختبارات المعرفية والنفسية العصبية الشائعة، للبحث عن علامات التدهور المعرفي أو الخرف. وعلى مدى سنوات، لم يظهر على 88 شخصاً من المشاركين، أي علامات للخرف، بينما أظهر 12 منهم، علامات ضعف إدراكية، حيث (تم تشخيص أحدهم بالخرف الخفيف، و11 آخرين في مرحلة ما قبل الخرف، مع معاناتهم من ضعف إدراكي خفيف).