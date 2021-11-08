ما هي أسباب وعلاج أسنان الأطفال الطباشيرية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مبادرة "ProDente" الألمانية إن الأسنان الطباشيرية هي ظاهرة تعني وجود عيوب في نمو المينا تصيب أسنان الأطفال، لا سيما الأضراس والقواطع الدائمة الأولى.



وأوضحت المبادرة المعنية بصحة الأسنان أن أسباب هذه الظاهرة غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أنها ترجع إلى الأمراض، التي تصيب الأم أثناء الحمل، ومضاعفات الولادة (مثل نقص الأكسجين والولادة المبتسرة)، ونقص فيتامين D، واضطرابات في توازن الكالسيوم والفوسفات على سبيل المثال بسبب أمراض الكلى المزمنة.

ومن الأسباب المحتملة الأخرى الأمراض في السنوات الأربع الأولى من الحياة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والحمى المتكررة والحصبة وجدري الماء.

وتتمثل أعراض هذه الظاهرة في ألم الأسنان وتغير لون الأسنان (من الكريمي مرورا بالأصفر وصولا إلى البني) وتشقق المينا والحساسية الشديدة، كما أن الأسنان تكون أكثر عُرضة للتسوس.

واعتمادا على درجة شدة الأسنان الطباشيرية، يشمل العلاج الحشوات والتيجان ومعاجين الأسنان المزيلة لحساسية الأسنان والعناية بالأسنان بواسطة الفلورايد والوقاية من تسوس الأسنان كل ثلاثة إلى ستة أشهر عند طبيب الأسنان وخلع السن المصابة.