كل ما تريد معرفته حول إم جي الكهربائية Marvel R الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة إم جي سيارتها الكهربائية Marvel R الجديدة، والتي ستشعل نار المنافسة مع فولكسفاجن ID4 وسكودا Enyaq.



وأوضحت إم جي أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV، تظهر بطول 4.67 متر، وتعتمد على العديد من الأنظمة المساعدة ووظائف الراحة وشاشة لمسية قياس 20 بوصة وسقف بانورامي.

وبفضل قاعدة العجلات بطول 2.80 متر توفر السيارة مقاعد لخمسة أشخاص.

بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 357 إلى 1396 لترا، فضلا عن 150 لترا إضافية في المقدمة.

ويعتمد الموديل الأساسي من السيارة على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 132 كيلووات/180 حصانا، تتسارع بفضلها السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.9 ثانية.

ونظير تكلفة إضافية يمكن تجهيز السيارة بمحرك ثالث لتصير رباعية الدفع مع زيادة القوة إلى 212 كيلووات/288 حصانا.

وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 4.9 ثانية فقط.

وتقف السرعة القصوى للسيارة على أعتاب 200 كلم/س في كلا الموديلين.

بينما تتوفر للسيارة بطارية سعة 70 كيلووات ساعة مع مدى سير يقع بين 370 و402 كلم.