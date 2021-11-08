هوندا تطلق دراجتها النارية NT 1100 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة هوندا النقاب عن دراجتها الناريةNT 1100 الجديدة المخصصة للرحلات الطويلة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الدراجة الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثنائي الأسطوانات سعة 1.1 لتر وبقوة 102 حصان/104 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتستهلك الدراجة الجديدة حوالي 5 لتر من البنزين لكل 100 كلم، وهو ما يعني أن خزان الوقود يكفي لقطع 400 كلم قبل الحاجة لإعادة ملئه.

وتعتمد الدراجة على قمرة قيادة ملونة قياس 6.5 بوصة، تتيح دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

كما توفر الدراجة منفذ USB لشحن الهواتف أثناء السير.

كانت هوندا أطلقت النسخة S660 MODULO X VERSION Z الجديدة، والتي تودع بها سيارتها الرياضية الشهيرة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تزخر ببعض التجهيزات الإضافية مثل العجلات السوداء المصنوعة من معدن خفيف ولون الطلاء الرمادي المعدني على الجسم والتوقيعات المنتشرة على جسم السيارة بالكروم الداكن، كما يظهر الأسبويلر الخلفي باللون الأسود.

وتزخر المقصورة الداخلية بأسطح من ألياف الكربون والجلد الصناعي، وفرش ألكانتارا والمقاعد الرياضية والمقود الرياضي، كما يظهر الحصير باللون الأحمر مع ملصق على الكونسول الأوسط يوضح أن السيارة حصرية.