شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يؤكد ثبات الشراكة الأمريكية مع العراق والكاظمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن الشراكة الأمريكية مع العراق ورئيس وزرائها مصطفى الكاظمي ثابتة.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس الوزراء العراقي والذي ندد فيه بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة الكاظمي، معبرًا عن ارتياحه لعدم إصابته بأذى.

وأضاف برايس أن بلينكن شدد على أن هذا الهجوم يمثل اعتداء على سيادة الدولة العراقية واستقرارها، متعهدا بدعم القوات الأمنية العراقية في التحقيق في هذا الهجوم.