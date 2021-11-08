شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 3 مقابر جماعية جديدة في منطقة القابينة بترهونة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن اكتشاف 3 مقابر جديدة في منطقة القابينة على طريق العبدلي في ترهونة شمال غربي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها ستباشر الاثنين انتشال الجثث من المقابر الثلاث، وفق بوابة "الوسط".

وقالت الهيئة في بيان حينها، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.