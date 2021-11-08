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سوريا: ندين محاولة اغتيال الكاظمى ونقف ضد الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - أدانت سوريا، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد، عن طريق طائرة مسيرة مفخخة أطلقت صاورخا باتجاه المنزل.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، إن سوريا تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف  الكاظمي، مؤكدًا وقوفها ضد الإرهاب.

وأعربت سوريا عن تمنياتها للشعب العراقي الشقيق بالسلام والاستقرار والازدهار.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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