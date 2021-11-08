شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يندد بـ"محاولة اغتيال" رئيس الوزراء العراقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأحد "بشدة" الاعتداء الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعيا إلى ضبط النفس ونبذ العنف.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان "يدين الأمين العام بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم. ويدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة".

كما دعا جوتيريش العراقيين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ جميع أشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق".