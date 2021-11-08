شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة القصيم يدشن تطبيق إلكتروني يحوي 10 آلاف فتوى للشيخ «العثيمين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، التطبيق الإلكتروني لفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، الذي بيّن أن التطبيق مجاني و يحتوي أكثر من 10 آلاف فتوى من فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

وأشار أن التطبيق يتضمن اللقاءات الشهرية للشيخ ابن عثيمين التي كانت تعقد في جامعه بمحافظة عنيزة ولقاءات الباب المفتوح بالإضافة إلى ان التطبيق يتيح سهولة البحث في الفتاوى وتدوين الملاحظات.

كما يضم لقاءات الشيخ ابن عثيمين رحمه في البرنامج الإذاعي الشهير نور على الدرب على أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة وأكد أمير منطقة القصيم أهمية تطبيق الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – كونه يعد مرجعاً شرعياً وعلمياً ، وهي خطوة ايجابية نحو التحول التقني في المحتوى الشرعي والعلم النافع للرجل الصالح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وبارك سموه للقائمين على مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية تدشين التطبيق ، مثمناً لهم تلك الجهود التي تسهم في سهولة وصول المعلومة والفتاوى من خلال التطبيقات الموثوقة في الجوانب الشرعية والعلمية .

ويمكن تحميل التطبيق على جميع المتاجر المختلفة عبر الرابط التالي : ‏⁦onelink.to/ftawa