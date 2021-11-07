نائب الحكومة الليبية: روسيا دولة محورية في المنظومة الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وقال أبو جناح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا دولة محورية في المنظومة الدولية، واستقرار ليبيا مصلحة دولية وكذلك مصلحة روسية".

وأضاف أن "ليبيا تملك الموارد والموقع والسلطات بها تملك الإرادة السياسية لبناء شراكات اقتصادية مع جميع الدول، التي لديها مصالح مشتركة مع ليبيا".

وأشار أبو جناح إلى أن "روسيا بإمكانها لعب دور داعم للتهدئة والاستقرار في ليبيا، ونتطلع إلى دعمها اللامحدود لتوثيق الشراكة والعلاقة بين الشعبين والابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء للعلاقة بين البلدين".

وعانت ليبيا من عدم الاستقرار والصراع المسلح، بين الفصائل العسكرية بسبب الفراغ السياسي وتوالي المراحل الانتقالية، الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية التي تسعى للذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.