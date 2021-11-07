"عصا موسى" الإيرانية تخترق مجددا قواعد بيانات إسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت تقارير عبرية بأن مجموعة قراصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم ”عصا موسى“، اخترقت قواعد بيانات الشركات الإسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.



وقال موقع ”والا“ العبري، اليوم الأحد، إن ”القراصنة الإيرانيين قاموا بتسريب وثائق بينها بطاقات هوية وأوراق مكاتب محامين وشيكات وتقارير مالية“.

ونقل الموقع العبري، عن خبيرة السايبر، ماي بروكس كمبلر، قولها إن ”المجموعة الإيرانية عرفت منذ شهر إثر تقارير عديدة في حسابها في تطبيق تلغرام حول اختراقات ناجحة لجهات إسرائيلية“.