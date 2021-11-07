أمريكا تعتبر استهداف الكاظمي اعتداء على العراق وسيادته

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar

وأوضح بيان لمكتب رئاسة الوزراء العراقية، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا مع بلينكن، حيث أعرب الأخير "فيه عن غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء الجبان على رئيس مجلس الوزراء، الذي عدّه اعتداءً على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب"، وذلك حسب "وكالة الأنباء العراقية- واع".

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن "تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره".

وأكد الكاظمي وبلينكن حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض فجر اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على تويتر طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا"، كما دانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.

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