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مقتل وإصابة 9 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر ميدانية بريف الرقة لوكالة "سبوتنيك"، بأن 3 من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرون بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون على نقطة عسكرية لهم بريف الرقة.

© REUTERS / AZAD LASHKARI

وأضافت المصادر، أن "مجهولين هاجموا إحدى نقاط عسكرية تابعة لقوات "قسد" في بلدة كبش (30 كم  شمال غربي الرقة) اليوم الأحد 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأطلقوا وابلا من الرصاص من أسلحتهم الرشاشة عليها".

وأشارت المصادر إلى أن "الهجوم أدى إلى مقتل 3 من مسلحي "قسد" وإصابة 6 آخرين بجروح بينهم 3 في حالة حرجة للغاية، تم نقلهم بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى الوطني في مدينة الرقة".

يشار  إلى أن مواقع قوات "قسد" ارتفعت نسبة تعرضها و بشكل دوري لهجمات مسلحة خاطفة تنفذها مجموعات من أبناء القبائل العربية، وعادة ما تسفر عن وقوع قتلى وجرحى ضمن صفوفها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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