شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: الاعتداء على الكاظمى بمثابة استهداف للعراق وسيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن غضب بلاده من الاعتداء الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأوضح مكتب الكاظمي - في بيان له أوردته قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أعرب فيه عن غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء على الكاظمي ، معتبرا أن هذا الاعتداء يستهدف العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب.

كما أعرب بلينكن عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره .

وأكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما.