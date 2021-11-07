شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إعادة تشغيل رحلاتها التجارية لروما وميلان اعتبارا من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة تشغيل رحلاتها التجارية إلى روما وميلان اعتبارا، من شهر ديسمبر المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل وجهة.

وقالت (الخطوط الكويتية)- في بيان، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية: إن رحلاتها إلى روما سيعاد تشغيلها اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والجمعة .

وأضافت أن الرحلات إلى ميلان سيعاد تشغيلها اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والسبت.

وكانت الشركة قد أعادت تشغيل وجهات دائمة وصيفية منذ منتصف يونيو الماضي، وهي لندن وسراييفو وباريس وجنيف وميونيخ

وفرانكفورت وطرابزون وبودروم وتبليسي وملقا والقاهرة وأمستردام ومومباي ودلهي وكوتشي ومدراس وتريفاندروم وبنغالور وأحمد أباد وإسالم أباد والهور وكولومبو ودكا ونيويورك وباكو.