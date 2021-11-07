شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية: الشرطة توقف بريطانية بتهمة انتهاك حرمة الأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الشرطة الكويتية القبض على مقيمة بريطانية، بتهمة انتهاك حرمة الأديان، إثر قيامها بكتابة آية قرآنية على ساقها، حسب ما أفادت صحيفة "الراى" الكويتية، وفى تفاصيل الواقعة، أبلغ أحد المواطنين عن مقيمة بريطانية شاهدها بأحد المستشفيات الخاصة فى الكويت، وذلك بعد أن لاحظ آيه قرآنية مكتوبة على ساقها بشكل "تاتو".



بريطانية

وانتقل رجال الأمن إلى مكانها وتم ضبطها وإحالتها للمركز الأمني، حيث تم تسجيل قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها.