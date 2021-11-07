شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعرب عن إدانته لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، عن إدانته واستنكاره لمحاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة التي تعرض لها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والتي تستهدف تهديد أمن العراق واستقراره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد ملك الأردن - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - وقوف بلاده وتضامنها الكامل مع العراق الشقيق وشعبه العزيز، في دعم أمنه واستقراره، وجهود الحكومة العراقية في مواصلة الحرب على الإرهاب.