من يقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي... خبراء يحذرون من سيناريوهين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، إن الكاظمي عقد اجتماعا مع قادة أجهزة الأمن لمناقشة محاولة اغتياله التي جرت قبل ساعات، عبر استهداف منزله بطائرات مسيرة.

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وحذر خبراء من الانزلاق إلى الصدام الداخلي وأنه يؤدي إلى نتائج كارثية على العراق، أو أن تتسبب الحادثة في تدويل القضية الأمر الذي قد يؤثر على المشروع الوطني العراقي، بحسب الخبراء.

من ناحيته قال الدكتور أحمد الشريفي الخبير الاستراتيجي العراقي، إن العراق أمام سيناريوهين.

تحذيرات

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السيناريو الأول يتعلق بالصدام الداخلي في ظل الانقسام السياسي والاجتماعي نتيجة الظرف الراهن المرتبط بنتائج الانتخابات.

السيناريو الثاني بحسب الشريفي يتعلق بتدويل القضية، والتي يراها محتملة بدرجة كبير. محذرا من أن تدويلها يعني أن العراق على أعتاب استحقاقات جديدة تحضر فيها التوازنات الدولية، والتي يمكن أن تفصل على مقاسات الإرادات الدولية بقيادة أمريكية تؤثر في المشروع الوطني العراقي.

محاولة متوقعة

من ناحيته قال الدكتور عبد الكريم الوزان المحلل السياسي العراقي، إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء كانت متوقعة، سواء من قبل مليشيات في الداخل أو جهات دولية تسعى لتعقيد المشهد في الداخل العراقي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المحاولة تنذر بأن القادم أسوأ، في حين أن بعض الدول تساند الكاظمي بدرجة كبيرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

جبهة الكاظمي

ويرى الخبير العراقي أن الكفة الآن تميل لصالح جبهة الكاظمي الذي سيحظى بدعم أكبر من بعض الدول الإقليمية، فيما يتوقع توجيه ضربات قوية للمليشيات في العراق.

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وأشار إلى احتمالية إعلان حكومة طوارىء في أي لحظة في ظل توتر الأوضاع بدرجة كبيرة.

محاولة فاشلة

وفي وقت سابق اليوم، تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأوضحت السلطات العراقية أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وطمأن الكاظمي الشعب العراقي في تغريدة على حسابه بتويتر، مؤكدا أنه بخير، ودعا الجميع إلى التهدئة وضبط النفس من أجل العراق.

في الإطار أكدت وزارة الداخلية العراقية أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمت عن طريق 3 طائرات مسيرة، تم إسقاط 2 منها من خلال القوات الأمنية.

وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، قالت: "محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين".

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