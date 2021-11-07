شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: ماضون فى مشروع الإصلاح لتعزيز قوة الدولة والقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، ماضون فى مشروع الإصلاح لتعزيز قوة الدولة والقانون، خلال استقباله الأحد، رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي.

وجدّد السيد الكاظمى بحسب المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، تأكيده المضى فى مشروع الإصلاح وكل ما من شأنه تعزيز قوة الدولة والقانون، وأعرب سيادته عن امتنانه للمواقف الوطنية الجادة والمستنكرة للاعتداء، التى صدرت عن مختلف الجهات الدولية والوطنية وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق حكومةً وشعبًا.

وعبر الدكتور العبادى خلال اللقاء عن شجبه واستنكاره لحادثة الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له رئيس مجلس الوزراء، واصفًا إياها بمحاولة جر العراق إلى فوضى.

ونجا رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته فى بغداد، بينما كان يجرى جولة تفقدية لقوى الأمن التى كانت تقف فى وجه عدد من المحتجين ببغداد، ورد عليه الكاظمى بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.

وشكّل المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، الأحد لجنة عليا للتحقيق فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر أمنى رفيع القول: أن "اللجنة العليا التى شكلها المجلس الوزارى للأمن الوطنى ستكون برئاسة مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، وعضوية وكيل شئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف".