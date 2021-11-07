شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد جماعة الحوثى خسائر فادحة فى الأرواح بجبهات مأرب غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "الفضائية" اليمنية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح بمختلف جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب غربي البلاد.
ووزع المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطعاً مصوراً، يظهر جانباً من المعارك التي سطرها أبطال الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية والتي ألحقت بجماعة الحوثى خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأكد الجيش اليمني نجاحه في سحق عناصر من جماعة الحوثى ممن دفعت بهم خلال الساعات الماضية.