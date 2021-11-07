شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد جماعة الحوثى خسائر فادحة فى الأرواح بجبهات مأرب غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "الفضائية" اليمنية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، كبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح بمختلف جبهات القتال جنوبي محافظة مأرب غربي البلاد.