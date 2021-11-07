شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش العراقى يغطى سماء بغداد بعد محاولة اغتيال مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قالت الحكومة العراقية فى بيان صحفى عبر مكتبها الاعلامى، أن طيران الجيش يغطى سماء العاصمة بغداد الأن بعد محاولة اغتيال الكاظمي.

ونجا رئيس مجلس الوزراء العراقى، فجر الاحد، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته فى بغداد، بينما كان يجرى جولة تفقدية لقوى الأمن التى كانت تقف فى وجه عدد من المحتجين ببغداد، ورد عليه الكاظمى بالدعوة إلى ”التهدئة وضبط النفس".

وشكّل المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، الأحد لجنة عليا للتحقيق فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر أمنى رفيع القول: أن "اللجنة العليا التى شكلها المجلس الوزارى للأمن الوطنى ستكون برئاسة مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، وعضوية وكيل شئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف".