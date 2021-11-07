شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين العراقية تدين محاولة اغتيال الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت نقابة الصحفيين العراقيين واستنكرت محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، ليلة أمس، وذلك باستهداف منزله داخل المنطقة الخضراء في سابقة خطيرة تعرض أمن العراق واستقراره للخطر.

وبحسب بيان للنقابة، تؤكد النقابة أن هذا العمل المرفوض محليا ودوليا يسئ للعراق ومكانته واستقلاله في الوقت الذي يسعى فيه الحكماء من أصحاب القرار إلى إعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون، وبما يعزز الاستقرار والأمن والازدهار لشعب العراق.

كما وتدعو نقابة الصحفيين العراقيين الجميع إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات عودة البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار .