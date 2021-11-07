شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شاهد آثار الدمار بمنزل ⁦‪رئيس الوزراء العراقى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت الحكومة العراقية عبر مكتبها الاعلامى مقطع فيديو يوضح، ‏آثار الدمار الذى تعرض له منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.

ونجا رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته فى بغداد، بينما كان يجرى جولة تفقدية لقوى الأمن التى كانت تقف فى وجه عدد من المحتجين ببغداد، ورد عليه الكاظمى بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس.

وشكّل المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، الأحد لجنة عليا للتحقيق فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر أمنى رفيع القول: أن "اللجنة العليا التى شكلها المجلس الوزارى للأمن الوطنى ستكون برئاسة مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجى، وعضوية وكيل شئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف".