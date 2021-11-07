شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة بالعراق تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأعربت البعثة عن ارتياحها لعدم إصابة رئيس الوزراء بأذى فى هجومٍ بطائرةٍ مسيّرةٍ على مقرّ إقامته فى بغداد.

وأضافت البعثة فى بيانها يجب عدم السماح للإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وحرف مسار عمليته الديمقراطية.

وأشارت البعثة فى بيانها إلى انضمامها دعوة رئيس الوزراء فى الدعوة إلى الهدوء والحثّ على ضبط النفس. وعلاوةً على ذلك، تشجع بعثة "يونامي" بشدّة جميع الأطراف على تحمل مسؤولية خفض التصعيد والدخول فى حوارٍ لتخفيف التوترات السياسية، وتعزيز المصلحة الوطنية للعراق.

وأكدت البعثة فى بيانها أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب كل العراقيين الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار، فهم لا يستحقون أقل من ذلك.