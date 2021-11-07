شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان لبنان مستنكراً محاولة اغتيال الكاظمى: مجدداً ينسل سيف الغدر محاولاً اغتيال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى رئيس البرلمان اللبنانى نبيه بري إتصالا هاتفياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مطمئناً على صحته ومهنئا بسلامته وعائلته من محاولة الاغتيال، وكان بري قد أرسل برقية للكاظمي مستنكرا محاولة الاغتيال وجاء في نص البرقية: "مجدداً ينسل سيف الغدر محاولاً مع خيوط الفجر إغتيال العراق وأمنه وإستقراره بآستهدافكم وعائلتكم الكريمة بعدوان آثم ... ان يد الله فوق أيديهم" .وفق بيان صحفى للبرلمان .

وأضاف برى فى برقيته:"إنني بإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي أهنأكم وعائلتكم والعراق بسلامة النجاة من هذه المحاولة الآثمة وحسبكم قوله تعالى : (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ )

صدق الله العظيم

"سلام للعراق

سلام على طيبات النذور

سلام على نبعة الصامدين

سلام ما ظل روض يفوح

ما ساقطت روض الدوح ريح

سلام لنجم العراق وفجر يلوح "