شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: جبهة تحرير تيجراى تطالب برحيل "آبى أحمد" قبل دخولها أديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جبهة تحرير تيجراي الأثيوبية المناهضة للحكومة، إذا لم يرحل رئيس الوزراء آبي أحمد فسنتقدم إلى العاصمة أديس أبابا بحسب العربية الاخبارية.

وأضافت الجبهة "لن يكون هناك "حمام دم" إذا دخلنا أديس أبابا"، ولفتت إلى أنها تواصل الزحف نحو العاصمة، قائلة "نتقدم جنوبا ونبتعد عن أديس أبابا بـ270 كلم فقط"

وكانت قد أعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حالة الطوارئ قبل أيام، كما حثت السكان على حمل السلاح للتصدي لمسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.