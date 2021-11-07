شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى ينعقد غداً لإصدار مشروع مرسوم «العفو» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الوزراء الكويتى جلسته الاعتيادية غدا الإثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وأكدت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة وفق صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن المجلس سيحاط بضوابط وآليات العفو تمهيدا لإصدار مشروع مرسوم العفو وإعلان الأسماء، نافية عقد جلسة استثنائية اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة أن استقالة الحكومة مرجحة، وبشأن مناقشة استجوابات ردت قائلة: الحكومة ليس لديها ما تخفيه.