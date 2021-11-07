شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية اللبنانية بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، متمنية للعراق الأمن والاستقرار، وأكدت الخارجية وقوفها إلى جانب العراق فى سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق.وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أدان فى وقت سابق اليوم محاولة الاغتيال التى تعرض لها فجر اليوم الكاظمى من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.

واعتبر عون أن هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، بل كذلك الاستقرار والامن فى العراق والجهود المبذولة فى سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطنى وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي.