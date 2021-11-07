شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى مؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت سعادة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة بأن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ستشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ خلال الفترة من 8-13 نوفمبر 2021 بصفة مراقب، علما بأنها شاركت في الاجتماع التحضيري لهذه الدورة يوم 19 أكتوبر 2021، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس

وأشارت إلى أن هذه الدورة ستتناول، طلبات الحصول على صفة مراقب في مؤتمر الأطراف، التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية المنظمة الاطارية على الصعيد العالمي فيما يخص مكافحة التبغ اثناء مواجهة طارئة صحية عالمية، وتنفيذ المادتين 9 و 10 من اتفاقية المنظمة الاطارية ( تنظيم محتويات منتجات التبغ وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ، وإنشاء آلية استعراض لتنفيذ اتفاقية المنظمة الاطارية والتعاون الدولي، واستعراض اعتماد المنظمات غير الحكومية بصفة مراقب في مؤتمر الأطراف، وتعيين رئيس أمانة الاتفاقية، وموعد ومكان انعقاد الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف.

وأكدت أبو غزالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، اتخذ، في دورته الى 103 التي انعقدت في فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرارة باعتماد الدليل الاسترشادي الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، الذي أقره مجلس وزراء الصحة العرب، حيث أكد هذا القرار على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله في الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد بهذا الدليل عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.