شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية الرئيس تبون لرئيس إيطاليا فى أول زيارة له للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، ضيف الجزائر رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر، وهى الزيارة الأولى له. وفق صحيفة الخبر الجزائرية.

وخلال مأدبة العشاء التى أقامها رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بقصر الشعب، على شرف ضيف الجزائر رئيس جمهورية إيطاليا، كرم رئيس الجزائر نظيره الإيطالى.

وشرع الرئيس الإيطالى، أمس، بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد هام.