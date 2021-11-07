شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشكل لجنة عليا للتحقيق فى محاولة اغتيال الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكّل المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد لجنة عليا للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر أمني رفيع القول: إن "اللجنة العليا التي شكلها المجلس الوزاري للأمن الوطني ستكون برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعضوية وكيل شئون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف".



وأضاف أن "اللجنة تضم أيضا في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورؤساء أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني، للتحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".



وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني - خلال جلسة عقدها اليوم - أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي استهداف خطير للدولة العراقية، متعهدا بملاحقة الجهات المتورطة في هذه المحاولة.