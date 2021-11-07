شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي يؤكد تضامن بلاده مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة العراقية في بيان صحفي عبر مكتبها الاعلامي، أن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استنكر فيه الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، وأكد تضامن الكويت مع العراق حكومةً وشعباً.

ونجا رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته فى بغداد، بينما كان يجرى جولة تفقدية لقوى الأمن التى كانت تقف فى وجه عدد من المحتجين ببغداد، ورد عليه الكاظمى بالدعوة إلى ”التهدئة وضبط النفس".