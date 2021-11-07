شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف القوى الوطنية العراقى: استهداف أعلى سلطة تنفيذية تطور خطير ينذر بالأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعرب عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقية، عن ادانته واستنكاره لاستهداف منزل رئيس الوزراء وقال في تغريدة له "إن استهداف منزل رئيس الوزراء عمل مدان ومستنكر، لأن من شأنه تأزيم المواقف وتعريض هيبة الدولة للخطر والعصف بسمعة العراق أمام الرأي العام العالمي"

وأوضح أن استهداف رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد يمثل تطورا خطيرا ينذر بأحداث أخطر إذا لم يتدارك العقلاء وأصحاب القرار تداعياتها، ويخاطر بالمنجزات التي تحققت على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي.