شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي.

وفى بيان له قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية للشئون الخارجية، إنه يجب محاسبة مرتكبي محاولة الهجوم هذه، وإن أي عنف غير مقبول ويجب ألا يُسمح له بتقويض العملية الديمقراطية.

وأشار جوزيب إلى أن الهدوء وضبط النفس والحوار أمور أساسية في فترة ما بعد الانتخابات، و يجب على جميع الأطراف الانخراط في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق ، لصالح البلد والشعب العراقي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مواصلته دعم الشعب العراقي في طريقه نحو السلام والاستقرار والازدهار.