شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتبارا من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اعتبارا من غد الاثنين، والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب؛ تمهيدا للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح في مؤتمر صحفي نقلته قناة (218 الليبية)، إن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل .

وأكد أن عملية انتخاب الرئيس هي الأولى في البلاد منذ استقلالها، وأن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته، سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية .

وأضاف: "سوف نلتزم بالإجراءات التي وضعت لهذا الغرض، وسنلتزم باللوائح التنظيمية، التي سوف تنشر على موقع المفوضية، ويستطيع كل مترشح أن يتطلع على هذه اللائحة، ويتقيد بنصوصها وموادها، ليكون على دراية بشروط الترشح والمستندات المطلوبة لقبول الترشح في هذه الانتخابات".

وأكمل " التزامن في الإجراءات سوف يحدث بين الانتخابات النيابية والرئاسية.. هناك اختلاف في الشروط وكذلك اختلاف في المدد الزمنية".

وأضاف أن المفوضية استلمت من مجلس النواب الليبي كل التعديلات الفنية، التي ستمكنها من تنفيذ الانتخابات "دون الطعن في إجراءات تنفيذها"، منبها إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون عبر مكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها فقط.