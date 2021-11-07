شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى لرئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى: ندين المحاولة بأشد العبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريري إلى نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، برقية استنكر فيها محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها وهنأه بنجاته من الحادث الغاشم، داعيا الله أن "يحمي العراق وشعبه من كل شر". وفق وكالة الإعلام اللبنانية.

وجاء في البرقية: "تختلط لدينا مشاعر الحزن والسرور ونحن نتابع اخبار العراق الحبيب ووقائع الاعتداء الاثم الذي تعرض له منزلكم. نحزن لوجود قوى ضالة تراهن على بقاء العراق اسير الفوضى والتقاتل ونعبر عن سرورنا لنجاة دولتكم من محاولة الاغتيال.

أضاف الحريرى فى برقيته:"إننا إذ نحمد الله على سلامتكم ندين المحاولة باشد العبارات، ونسأل الله أن يحمي العراق وشعبه من كل شر، وان يمنحكم العزيمة والقوة والحكمة لتعزيز المسار الديموقراطي للشعب العراقي . مع اطيب التمنيات وصادق الدعاء لكم وللعراق".