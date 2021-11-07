شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 فلسطينيين في محافظات مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية في محافظة قلقيلية، الواقعة في شمال غرب الضفة، إن جنود الاحتلال اقتحموا قرية "حبلة الجنوبية" واعتقلوا 4 مواطنين وهم: علي أحمد الجدع 38 عاما، وحمزة صالح مرداوي 36 عاما، وأنس حسين سلمان 33 عاما، وأحمد عمر عودة 30 عاما.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، اعتقل جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني عماد شاهين من بلدة سعير بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي القدس المحتلة، اعتقل جنود الاحتلال يوسف محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس على حاجز عسكري قرب بلدة بدو المجاورة.