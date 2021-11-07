شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين عقب محاولة اغتيال الكاظمى: نقف مع العراق فى حربه ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت الوزارة، وقوفها مع جمهورية العراق حكومة وشعبًا فى حربها ضد الإرهاب، ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره ونمائه.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أدانت بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، متمنية للعراق الأمن والاستقرار، وأكدت الخارجية وقوفها إلى جانب العراق فى سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد أدان فى وقت سابق اليوم محاولة الاغتيال التى تعرض لها فجر اليوم الكاظمى من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.