شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق فى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أنه تم تشكيل لجنة عليا للتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى نجا من محاولة اغتيال فاشلة عقب استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، يأتي ذلك بعد نجاح الحكومة العراقية في احتواء حالة الغضب التى شهدتها المنطقة الخضراء بعد الاحتجاجات التى قادتها الأحزاب الخاسرة فى الانتخابات الأخيرة، حيث أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى يوم أمس توجيهات عاجلة باحترام سلمية التظاهر، داعيًا كافة مكونات المشهد السياسى فى العراق إلى الحوار.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بخير بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عبر استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، وقال الكاظمي في تدوينة عبر "تويتر": "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".