مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المُحتلة في بيان، اليوم أن المُستوطنين، الذين يُقدر عددهم بالعشرات، بينهم وزير الزراعة الإسرائيلي السابق أوري أرائيل، اقتحموا باحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأقاموا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من باحات المسجد.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المُبارك الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين إنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مما يُحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما.