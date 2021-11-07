شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط لـ الكاظمى بعد محاولة اغتياله: العراق قادر على تجاوز الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مهنئاً بسلامة النجاة من محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت حياته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وصرح مصدرٌ مسئول أن أبو الغيط عبَّر للكاظمي عن تقديره لدوره الكبير في قيادة العراق في مرحلة فاصلة من تاريخه الحديث، ولما أظهره من شجاعة كبيرة في مواجهة تحديات صعبة، عبر تصديه لقوى غاشمة تلجأ لأحط الأساليب وأكثرها تجرداً من الإنسانية.

وأكد أبو الغيط أن الاغتيال هو وسيلة الجبناء، وأن منفذي هذا الحادث يرغبون في جر البلاد إلى أتون الفتنة، وإشعال شرارة فوضى أهلية في البلاد، وأن العراق وشعبه وقيادته قادرون على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بالتلاحم والتآزر الوطني، ورفض الإرهاب والميلشاوية والعنف.

وأكد المصدر المسئول أن الانتخابات العراقية الأخيرة مثلت نقلة مهمة نحو الاستقرار في البلاد داعياً جميع الأطراف إلى احترام نتائجها، والعمل في إطار الدستور والقانون وقواعد اللعبة السياسية الديمقراطية.