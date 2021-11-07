شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى: محاولة اغتيال الكاظمى فتنة جديدة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال الكاظمى فتنة جديدة نفذتها جماعات "إرهابية.

وذكر شمخانى فى تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، أن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى هى فتنة جديدة يجب التحرى عنها فى مراكز الفكر الأجنبية، والتى لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقى المظلوم".

ونجا رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته فى بغداد، بينما كان يجرى جولة تفقدية لقوى الأمن التى كانت تقف فى وجه عدد من المحتجين ببغداد، ورد عليه الكاظمى بالدعوة إلى ”التهدئة وضبط النفس".