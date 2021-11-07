علاج جديد لمسألة السمنة..ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعتقد الخبراء أنهم توصلوا أخيراً إلى علاج جديد لمسألة السمنة التي تؤرق كثيرين، وبطريقة تبدو خارج المألوف.



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وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية أن العلماء يعتبرون أن بوسعهم معالجة السمنة عبر تعديل مسار سلسلة الجينات المعروفة بـ«فرس النهر»، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

ولدى البشر 4 جينات في الدماغ، توجد في مسار يطلق عليه اسم «الثدييات المنتفخة»، وبوسعها أن تؤدي إلى زيادة الوزن. وأجرى باحثون في جامعة كامبريدج دراسة على ذبابة الفاكهة، وخلصوا إلى أنه في حال تعديل جينات هذه الحشرة، فيمكن أن تصبح بوزن أقل.

ولدى ذباب الفاكهة والبشر قاسم مشترك هو وجود مسار «فرس النهر»، ويشترك الاثنان بنسبة 75 بالمئة من تركيبتهم الجينية. ويعاني أكثر من 35 مليون بريطاني بالغ من زيادة الوزن، وفي الولايات المتحدة يعاني أكثر من 70 مليوناً من السمنة.